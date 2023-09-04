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У Генштабі розповіли, чим окупанти вдарили по Україні за добу

4 вересня 2023 07:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, чим окупанти вдарили по Україні за добу
"Гради" стріляють у полі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 558 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Вночі, 4 вересня, окупанти знову вдалися до атаки за допомогою ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про обстріли ворога по Україні

"Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Зазначається, що ймовірність повторних ударів ворога по Україні залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Техніка українських військових. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український захисник із міною. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські військові стріляють із "Градів". Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в неділю, 3 вересня, російські терористи обстріляли Херсонську область. Внаслідок удару по Білозерці загинув місцевий житель. 

Також ми повідомляли, що 3 вересня російські сили 19 разів провели обстріл восьми громад у Сумській області. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Додамо, що робота артилерії України призвела до того, що військові РФ змушені були перемістити свої артилерійські комплекси далеко від лінії зіткнення. Такі дії ускладнили їм підтримку своєї піхоти.

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