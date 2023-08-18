У Генштабі розповіли, де ЗСУ закріплюються та відбивають атаки ворога

Український військовий зі зброєю. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Українські військові продовжують ведення наступальних дій. Вони атакують південніше міста Бахмут Донецької області. Бійці ЗСУ також відбили атаки російських окупантів на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

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За словами Ковальова, Сили оборони продовжують контрнаступ південніше міста Бахмут. Вони закріплюють на досягнутих рубежах.

Ковальов розповів, що українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях російських окупантів, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сили оборони відбули атаки ворога на двох напрямках:

Куп’янському;

Лиманському.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області", — повідомив Ковальов.

За його словами, там тривають важкі бої.

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та інше. Кількість знищених за минулу добу солдат РФ становить приблизно 460 осіб.

Також ми писали, що українські військові здійснюють успішні наступальні дії в умовах, коли поступаються армії РФ за показниками чисельності та забезпеченості. Наразі відбувається унікальна ситуація.