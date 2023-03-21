В Генштабе рассказали, как россия набирает "пушечное мясо" среди срочников

Россия отправляет на войну солдат срочной службы

Россия пытается пополнить ряды оккупационных войск на фоне значительных потерь в Украине. Так, российское военное командование активно привлекает срочников для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Участие в войне срочников

"Российская федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы", — отмечается в сообщении.

Так, по данным Генштаба ВСУ, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов.

"Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года", — рассказали в Генштабе.

Следует отметить, что российское военное командование неоднократно заявляло, что солдаты срочной службы не участвуют в боевых действиях в Украине. При этом зафиксированы случаи, когда российские срочники сдавались в плен украинским военным.

Напомним, как отметили ранее в ISW, законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Также известно, что на фоне колоссальных потерь армии россии оккупанты решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

Также сообщалось, что военное руководство страны-агрессора пытается компенсировать военные потери агитацией срочников подписать контракты на службу в вооруженных силах. Такая агитация ведется в 1-й танковой армии россии.