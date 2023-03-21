У Генштабі розповіли, як росія набирає "гарматне м'ясо" серед строковиків
Росія намагається поповнили лави окупаційних військ на тлі значних втрат в Україні. Так, російське військове командування активно залучає строковиків для участі в бойових діях в Україні.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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Участь у війні строковиків
"Російська федерація не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили", — зазначається у повідомленні.
Так, за даними Генштабу ЗСУ, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів.
"Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", — розповіли у Генштабі.
Варто зазначити, що російське військове командування неодноразово заявляло, що солдати строкової служби не беруть участі у бойових діях в Україні. При цьому зафіксовані непоодинокі випадки, коли російські строковики здавалися у полон українським військовим.
Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.
Також відомо, що на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.
Також повідомлялося, що військове керівництво країни-агресора намагається компенсувати воєнні втрати агітацією строковиків підписати контракти на службу в збройних силах. Така агітація ведеться у 1-й танковій армії рф.