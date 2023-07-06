В Генштабе рассказали о блестящих успехах ВСУ и атаках россиян

Украинский военный рядом с самоходной гаубицей 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сегодня, 6 июля, продолжаются 498 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстреливать страну и пытаться продвинуться на фронте. Бойцы ВСУ героически защищают страну и уничтожают живую силу врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы РФ в течение суток

Сегодня ночью, 6 июля, российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Украине. Они применили десять крылатых ракет "Калибр", семь из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил. Три вражеские ракеты попали по городу Львов. В результате атаки РФ погибли пять человек и более 35 получили ранения.

В Генштабе сообщили, что противник также нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

Где сосредотачивается враг

Российские войска сосредотачивают основные усилия на четырех направлениях:

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском.

В течение суток там произошло 20 боевых столкновений.

На остальных направлениях ситуация без существенных изменений.

Успехи Украины на фронте

За сутки авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три станции радиоэлектронной борьбы врага", — говорится в сообщении.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успешном попадании ВСУ в оккупированном городе Макеевка Донецкой области. По ее словам, был уничтожен большой вражеский состав.

Также мы писали, что Силы обороны Украины успешно продвигаются на Таврическом направлении и освобождают захваченные территории. За последние сутки на этом участке фронта потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.