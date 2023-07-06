Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку arrow

У ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

6 липня 2023 14:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Таврійський напрямок: у ЗСУ розповіли про успіхи на фронті
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України успішно просуваються на Таврійському напрямку і звільняють захоплені території. За останню добу на цій ділянці фронту втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Ситуація на Таврійському напрямку

Окрім цього, російські окупанти у великій кількості втрачають військову техніку. За останню добу ЗСУ знищили 47 одиниць. 

"Зокрема, 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam", 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс  "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільна техніка", — йдеться у повідомленні. 

Також українські захисники знищили 5 складів боєприпасів ворога.

 

null
Повідомлення Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

Додамо, що речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз