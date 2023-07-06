Таврійський напрямок: у ЗСУ розповіли про успіхи на фронті

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України успішно просуваються на Таврійському напрямку і звільняють захоплені території. За останню добу на цій ділянці фронту втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Ситуація на Таврійському напрямку

Окрім цього, російські окупанти у великій кількості втрачають військову техніку. За останню добу ЗСУ знищили 47 одиниць.

"Зокрема, 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Supercam", 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільна техніка", — йдеться у повідомленні.

Також українські захисники знищили 5 складів боєприпасів ворога.

Повідомлення Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

Додамо, що речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.