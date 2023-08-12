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В Генштабе рассказали о контрнаступлении ВСУ и атаках оккупантов

12 августа 2023 20:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали о контрнаступлении ВСУ и атаках оккупантов
Украинские военные. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Идут 535-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — наступательную операцию.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За эти сутки российские захватчики нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов. К тому же они произвели 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 33 боевых столкновений.

Успехи ВСУ на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и артиллерийское средство на огневой позиции", — говорится в сообщении.

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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, воины ВСУ успешно используют в боях против оккупантов самое разное вооружение. "Мастер-класс" по грамотному и эффективному использованию гранатомета СПГ-9 показали бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Также мы писали, что Владимир Зеленский опубликовал поразительные фото украинских защитников и защитниц. Глава государства заявил, что Украина гордится своими воинами.

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