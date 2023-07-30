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В Генштабе рассказали о последствиях вражеских обстрелов Украины за сутки

30 июля 2023 06:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали о последствиях вражеских обстрелов Украины за сутки
"Грады" стреляют на передовой. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начались 522 сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Ночью, 30 июля, оккупанты в очередной раз нанесли удар БпЛА типа "Shahed" по Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и произвел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть травмированные среди мирного населения, а также повреждены жилые дома.

В Генштабе добавили, что вероятность вражеского удара по Украине остается высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский военный вертолет на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что ночью, 30 июля, в Днепропетровской области раздавались взрывы. Предварительно работало ПВО в регионе.

Также мы сообщали, что в МВД обнародовали кадры с места попадания вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. Есть погибшие и раненые, сейчас на месте работают экстренные службы.

Добавим, что в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.

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