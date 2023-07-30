В Генштабе рассказали о последствиях вражеских обстрелов Украины за сутки
Начались 522 сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Ночью, 30 июля, оккупанты в очередной раз нанесли удар БпЛА типа "Shahed" по Украине.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Вражеская атака по Украине
"За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и произвел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что есть травмированные среди мирного населения, а также повреждены жилые дома.
В Генштабе добавили, что вероятность вражеского удара по Украине остается высокой.
Напомним, что ночью, 30 июля, в Днепропетровской области раздавались взрывы. Предварительно работало ПВО в регионе.
Также мы сообщали, что в МВД обнародовали кадры с места попадания вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. Есть погибшие и раненые, сейчас на месте работают экстренные службы.
Добавим, что в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.