У Генштабі розповіли про наслідки ворожого обстрілу України за добу
Розпочалася 522 доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Вночі, 30 липня, окупанти вкотре завдали удару БпЛА типу "Shahed" по Україні.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ворожа атака по Україні
"Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що є травмовані серед мирного населення, а також пошкоджені житлові будинки.
У Генштабі додали, що ймовірність ворожого удару по Україні залишається високою.
Нагадаємо, що вночі, 30 липня, в Дніпропетровській області лунали вибухи. Попередньо працювало ППО в регіоні.
Також ми повідомляли, що в МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Є загиблі та поранені, наразі на місці працюють екстрені служби.
Додамо, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.