У Генштабі розповіли про наслідки ворожого обстрілу України за добу

"Гради" стріляють на передовій. Фото: росЗМІ

Розпочалася 522 доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Вночі, 30 липня, окупанти вкотре завдали удару БпЛА типу "Shahed" по Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є травмовані серед мирного населення, а також пошкоджені житлові будинки.

У Генштабі додали, що ймовірність ворожого удару по Україні залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український військовий гелікоптер на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що вночі, 30 липня, в Дніпропетровській області лунали вибухи. Попередньо працювало ППО в регіоні.

Також ми повідомляли, що в МВС оприлюднили кадри з місця влучання ворожої ракети по закладу освіти в Сумах. Є загиблі та поранені, наразі на місці працюють екстрені служби.

Додамо, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.