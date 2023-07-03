В Генштабе рассказали о российских обстрелах и успехах Украины на фронте

Украинские военные рядом с артиллерией. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Продолжаются 495 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Захватчики не отказываются от планов полной оккупации нашей страны и продолжают обстрелы. Украинские военные героически противостоят врагу и наносят удары по местам сосредоточения войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение этих суток российские захватчики нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Они применили три зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 20 ударных БпЛА типа Shahed. В результате вражеской атаки пострадала гражданская инфраструктура в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

"В результате противовоздушного боя, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 14 ударных БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

К тому же противник нанес 44 авиационных удара и произвел около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где сосредотачивается враг

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на следующих направлениях:

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском.

Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На остальных направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Успехи Украины на фронте

За сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и пять его артиллерийских средств на огневых позициях", — говорится в сообщении.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. За прошедшую неделю им удалось уничтожить большое количество российских целей высокой приоритетности.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошлая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.