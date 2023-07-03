У Генштабі розповіли про російські обстріли та успіхи України на фронті

Українські військові поряд з артилерією. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Триває 495 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загарбники не відмовляються від планів щодо повної окупації нашої країни та продовжують обстріли. Українські військові героїчно протистоять ворогу та завдають удари по місцях зосередження військ РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом цієї доби російські загарбники завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Вони застосували три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 ударних БпЛА типу Shahed. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

"В результаті протиповітряного бою, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 14 ударних БпЛА типу Shahed", — йдеться у повідомленні.

До того ж противник завдав 44 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Де зосереджується ворог

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на таких напрямках:

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському.

Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На решті напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Успіхи України на фронті

За добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та п'ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують досягати успіху на фронті. Протягом минулого тижня їм вдалося знищити велику кількість російських цілей високої пріоритетності.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи.