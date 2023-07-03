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Тарнавський розповів про потужні успіхи військових на Таврійському напрямку

3 липня 2023 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Тарнавський розповів про потужні успіхи військових на Таврійському напрямку
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: Armyinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Сили оборони досягли певного успіху. 

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Успіхи на Таврійському напрямку

За словами Тарнавського, протягом доби підрозділи  ракетних військ та артилерії виконали 1389 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти", — розповів командувач.

До того ж було знищено 34 одиниці ворожої військової техніки, зокрема:

  • вертоліт Ка-52;
  • чотири танки;
  • три ББМ;
  • дві гармати Д-30;
  • БМ-21 "Град";
  • два БпЛА Supercam;
  • БпЛА Zala;
  • гармата 2А36 "Гіацинт-Б";
  • зенітний ракетний комплекс "Стріла-10";
  • дві гаубиці "Мста-Б";
  • автомобільна техніка. 

До того ж Силам оборони вдалося знищити 12 складів боєприпасів російських окупантів. 

Пост
Допис Тарнавського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що минулий тиждень на фронті був важким. За його словами, наша держава має успіхи. 

Також ми писали, що підрозділи протиповітряної оборони "відмінусували" ще один ворожий вертоліт. Цього разу загарбники залишились без гвинтокрила Ка-52.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

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