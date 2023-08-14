В Генштабе рассказали об ударах ВСУ по оккупантам и атаках врага

Украинский военный рядом с РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сегодня, 14 августа, продолжаются 537-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Враг не прекращает обстрелы, а бойцы ВСУ продолжают ведение наступательной операции на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение этих суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Захватчики применили восемь ракет "Калибр" и 15 ударных дронов Shahed-136/131 по Одесской области.

"В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты "Калибр" и БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, а также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктах.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 11 боевых столкновений.

Успехи Украины

Силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Военные закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла один удар по пункту управления, семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.

Украинским военным также удалось уничтожить российский ударный вертолет Ка-52.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, на некоторых из них бойцы ВСУ достигли успеха.

Также мы писали, что сегодня, 14 августа, украинские военные поразили командный пункт российских оккупантов возле Мариуполя Донецкой области.