У Генштабі розповіли про удари ЗСУ по окупантах та атаки ворога

Український військовий поряд з РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сьогодні, 14 серпня, триває 537-а доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Ворог не припиняє обстріли, а бійці ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на двох напрямках фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом цієї доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Загарбники застосували вісім ракет "Калібр" та 15 ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області.

"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети "Калібр" та БпЛА було знищено", — йдеться у повідомленні.

Загалом противник завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, а також здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 11 бойових зіткнень.

Успіхи України

Сили оборони України продовжують введення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Військові закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала один удар по пункту управління, сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по зенітно-ракетним комплексам противника", — йдеться у повідомленні.

Українським військовим також вдалося знищити російський ударний гелікоптер Ка-52.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, на деяких з них бійці ЗСУ досягли успіху.

Також ми писали, що сьогодні, 14 серпня, українські військові уразили командний пункт російських окупантів біля Маріуполя Донецької області.