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В Генштабе рассказали об успехах на фронте ВСУ за минувшие сутки

7 июня 2023 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали об успехах на фронте ВСУ за минувшие сутки
Украинские защитники стреляют из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по оккупантам и 4 — по их ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.

Также мы сообщали, что на многих участках фронта наблюдается значительное обострение. В том числе там, где последние несколько месяцев было относительно спокойно.

Добавим, что по состоянию на 5 июня Силы обороны уничтожили более 800 российских оккупантов на фронтах войны в Украине. Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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