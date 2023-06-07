В Генштабе рассказали об успехах на фронте ВСУ за минувшие сутки

Украинские защитники стреляют из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по оккупантам и 4 — по их ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Удары ВСУ по врагу

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.

Также мы сообщали, что на многих участках фронта наблюдается значительное обострение. В том числе там, где последние несколько месяцев было относительно спокойно.

Добавим, что по состоянию на 5 июня Силы обороны уничтожили более 800 российских оккупантов на фронтах войны в Украине. Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.