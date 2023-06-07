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У Генштабі розповіли про успіхи на фронті ЗСУ за минулу добу

7 червня 2023 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли про успіхи на фронті ЗСУ за минулу добу
Українські захисники стріляють із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минуло доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по окупантах і 4 — по їхніх ЗРК. Крім того, ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних безпілотники.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по ворогу

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.

Також ми повідомляли, що на багатьох ділянках фронту спостерігається значне загострення. У тому числі там, де останні кілька місяців було відносно спокійно. 

Додамо, що станом на 5 червня Сили оборони знищили понад 800 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

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