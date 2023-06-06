В Генштабе рассказали об успехах Украины на фронте и самых горячих местах

Украинские военнослужащие заряжают ракету в РСЗО "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Сегодня, 6 июня, продолжаются 468 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Бойцы ВСУ продолжают героически противостоять врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

За эти сутки российские оккупанты нанесли 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Украинская ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели.

К тому же противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела с РСЗО по позициям украинских военных и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

"Кроме того, этой ночью российские террористы совершили очередное военное преступление — с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления", — говорится в сообщении.

Где сосредотачивается враг

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток там произошло 28 боевых столкновений.

На остальных направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Враг продолжает обстреливать населенные пункты.

Сколько раз бойцы ВСУ ударили по оккупантам

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили девять пунктов управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага", — добавили в Генштабе.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили более 800 российских оккупантов на фронтах войны в Украине. Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Добавим, украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.