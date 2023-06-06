У Генштабі розповіли про успіхи України на фронті та найгарячіші місця

Українські військовослужбовці заряджають ракету до РСЗВ "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Сьогодні, 6 червня, триває 468 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Бійці ЗСУ продовжують героїчно протистояти ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом цієї доби російські окупанти завдали 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Українська ППО знищила всі ворожі повітряні ціли.

До того ж противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та населеним пунктам. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

"Крім того, цієї ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин — з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення", — йдеться у повідомленні.

Де зосереджується ворог

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби там відбулося 28 бойових зіткнень.

На решті напрямків оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти.

Скільки разів бійці ЗСУ вдарили по окупантах

За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили дев'ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що за минулу добу Сили оборони знищили понад 800 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Додамо, українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.