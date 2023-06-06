Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли про успіхи України на фронті та найгарячіші місця arrow

У Генштабі розповіли про успіхи України на фронті та найгарячіші місця

6 червня 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про успіхи України на фронті та найгарячіші місця
Українські військовослужбовці заряджають ракету до РСЗВ "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 червня, триває 468 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Бійці ЗСУ продовжують героїчно протистояти ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли

Протягом цієї доби російські окупанти завдали 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Українська ППО знищила всі ворожі повітряні ціли. 

До того ж противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з РСЗВ по позиціях українських військових та населеним пунктам. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені. 

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

"Крім того, цієї ночі російські терористи здійснили черговий воєнний злочин — з метою недопущення просування наших військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Внаслідок теракту близько 80 населених пунктів знаходяться в зоні підтоплення", — йдеться у повідомленні.

Де зосереджується ворог 

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби там відбулося 28 бойових зіткнень.

На решті напрямків оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог продовжує обстрілювати населені пункти.

Скільки разів бійці ЗСУ вдарили по окупантах

За добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили дев'ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що за минулу добу Сили оборони знищили понад 800 російських окупантів на фронтах війни в Україні. Крім того, загарбники втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Додамо, українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB