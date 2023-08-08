В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на Бердянском и Мелитопольском направлениях

Воин ВСУ производит выстрел из миномета. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 531 сутки российского полномасштабного вторжения. Украинские защитники закрепляются на позициях на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вражеские обстрелы за минувшие сутки

Оккупанты продолжают террор мирного населения. Так из-за действий россиян погибли гражданские люди.

"За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые" другая инфраструктура" , — говорится в сообщении.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них:

Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области;

Басовка, Степок, Волфин, Павловка Сумской области;

Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное в Харьковской области.

Также враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Также в Донецкой области от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Ивановское, Марково, Часов Яр, Керамик, Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Новокалиново, Первомайское, Красногоровка, Александрополь, Острое, Острое, и Константиновка Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Сторожево, Старомайорское и Ровнополь.

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томариного и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них: Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомис.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Боевые столкновения минувших суток

В то же время 6 августа произошло 37 боевых столкновений. Да, на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

"Успешно отразили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области", — информирует Генштаб.

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.

В то же время на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении Генштаба.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника", — информирует Генштаб.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, в Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой в сутки.

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В то же время стало известно, что США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов.