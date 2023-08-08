У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках

Воїн ЗСУ здійснює постріл з міномета. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалась 531 доба російського повномасштабного вторгнення. Українські захискики закріплюються на позиціях на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ворожі обстріли минулої доби

Окупанти продовжують терор мирного населення. Так через дії росіян загинули цивільні люди.

"Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них:

Михальчина Слобода, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області;

Басівка, Степок, Волфине, Павлівка Сумської області;

Уди, Охрімівка, Нескучне, Бочкове, Амбарне на Харківщині.

Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Дворічна, Западне, Петропавлівка, Подоли, Красне, Куп’янськ Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Також на Донеччині від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Іванівське, Маркове, Часів Яр, Керамік, Невельське, Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Новокалинове, Первомайське, Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Костянтинівка Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське та Рівнопіль.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Комишуваха, Щербаки, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Зміївки, Томариного та Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Ольгівка, Садове, Придніпровське, Республіканець, Херсон та Кізомис.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Бойові зіткнення минулої доби

Водночас 6 серпня відбулось 37 бойових зіткнень. Так, на Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

"Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області", — інформує Генштаб.

У Донецькій області тривають запеклі бої. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області.

Водночас на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Скриншот повідомлення Генштабу

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про успіхи українських військових на передовій за добу.

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