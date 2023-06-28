В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте за минувшие сутки

Украинские военные стреляют по врагу из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ

За день авиация сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам и шесть — по их ЗРК. Также ВСУ ликвидировали шесть разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинский защитник целится во враждебную цель. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные едут на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также мы сообщали, что очень скоро на южном направлении ожидаются новости, которые обрадуют всех украинцев. А подрыв Каховской ГЭС повлиял на первоначальные планы украинской армии минимальным образом.

Добавим, что подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.