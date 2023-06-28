В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте за минувшие сутки
За день авиация сил обороны нанесла 18 ударов по оккупантам и шесть — по их ЗРК. Также ВСУ ликвидировали шесть разведывательных беспилотников.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи ВСУ на передовой
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Напомним, что силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.
Также мы сообщали, что очень скоро на южном направлении ожидаются новости, которые обрадуют всех украинцев. А подрыв Каховской ГЭС повлиял на первоначальные планы украинской армии минимальным образом.
Добавим, что подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.