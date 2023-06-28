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У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за минулу добу

28 червня 2023 06:51
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Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за минулу добу
Українські військові стріляють по ворогу із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж дня авіація сил оборони завдала 18 ударів по окупантах та шість — по їхнім ЗРК. Також ЗСУ ліквідували шість розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Український захисник цілиться в ворожу ціль. Фото: Генштаб ЗСУ
Українській військові їдуть на танку. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми повідомляли, що дуже скоро на південному напрямку очікуються новини, які порадують усіх українців. А підрив Каховської ГЕС вплинув на початкові плани української армії мінімальним чином.

Додамо, що підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.

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