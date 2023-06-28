У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за минулу добу

Українські військові стріляють по ворогу із гаубиці. Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж дня авіація сил оборони завдала 18 ударів по окупантах та шість — по їхнім ЗРК. Також ЗСУ ліквідували шість розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на передовій

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси "Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Український захисник цілиться в ворожу ціль. Фото: Генштаб ЗСУ

Українській військові їдуть на танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми повідомляли, що дуже скоро на південному напрямку очікуються новини, які порадують усіх українців. А підрив Каховської ГЕС вплинув на початкові плани української армії мінімальним чином.

Додамо, що підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.