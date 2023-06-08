В Генштабе рассказали об успешных атаках ВСУ по оккупантам за минувшие сутки

Украинский защитник стреляет из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ

В течении дня авиация сил обороны нанесла 23 удара по российским оккупантам и 4 — по их ЗРК. Также ВСУ уничтожили 4 вражеских разведывательных беспилотника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление и за последние сутки продвинуться вперед до 1000 метров.

Также мы сообщали, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли рассказал, что в Украине активизировались боевые действия. По его словам, бойцы ВСУ хорошо подготовлены.

Добавим, что в результате затопления районов вниз по течению Днепра из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС у врага ослабли возможности огневого контроля территорий, подконтрольных украинским властям. Вместе с тем такая же проблема возникла и у Вооруженных сил Украины.