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"Бойові дії активізувалися": генерал Міллі розповів про контрнаступ

7 червня 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Бойові дії активізувалися": генерал Міллі розповів про контрнаступ
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.

Про це Марк Міллі сказав в інтерв'ю Associated Press.

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Український контрнаступ

"На всій території України, окупованій Росією, спостерігається активність, і бойові дії дещо активізувалися", — сказав Міллі.

За його словами, боротьба буде непростою та триватиме довго. 

"Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу", — розповів Міллі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США зазначив, що зброя та навчання від союзників України добре підготували військових до контрнаступу. 

"Я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції, яку вони проводять", — додав він.

Нагадаємо, у США дали оцінку того, наскільки українська армія готова до контрнаступу. За словами генерала США Марка Міллі, "Україна дуже добре підготовлена", однак про результати говорити зарано.

Також ми писали, що українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.

Додамо, у Пентагоні дали чітке пояснення, що саме допоможе українській армії успішно атакувати ворога під час контрнаступу. В установі заявили, що ЗСУ чітко повинні знати слабкі місця в обороні противника.

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