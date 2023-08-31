В Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ по врагу за сутки

Украинский защитник обстреливает позиции врага с гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 554 сутки полномасштабного российского вторжения на украинские земли. За сутки РФ атаковала Украину с помощью БпЛА и ракет, а также совершила более 65 авиационных ударов и свыше 50 — с РСЗО. В свою очередь ВСУ нанесли около 15 ударов по оккупантам и их технике.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Обстрелы РФ Украины

В Генштабе рассказали, что в результате российской атаки на Украину силы ПВО ликвидировали 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Украинские защитники стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сводке.

Таким образом, из-за обстрелов РФ есть погибшие и раненые, а также разрушения гражданской инфраструктуры. Поэтому возможность повторных атак остается высокой.

Украинские военные на танке на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Удары украинских бойцов по врагу

Отмечается, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по российским оккупантам и четыре — по их ЗРК.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Украинский защитник на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Утреннее возведение Генштаба по состоянию на четверг, 31 августа. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Больше о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ страна-террористка РФ усиливает ядерный шантаж. Ситуацию усугубляет и предстоящая передача странами-союзниками Украине истребителей F-16.

Также мы сообщали, что украинские силы продолжают продвигаться вперед в ходе контрнаступления. Поэтому село Роботино, что на Запорожье, удалось освободить группе из 31 мотивированного бойца.

Добавим, что ВСУ продолжают успешно наступать в двух направлениях на юге страны. Также украинские военные проводят наступление южнее города Бахмут.