У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу за добу
Розпочалася 554 доба повномасштабного російського вторгнення на українські землі. За добу РФ атакувала Україну за допомогою БпЛА та ракет, а також здійснила понад 65 авіаційних ударів і понад 50 — з РСЗВ. Своєю чергою ЗСУ завдали близько 15 ударів по окупантах та їх техніці.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Обстріли РФ України
У Генштабі розповіли, що внаслідок російської атаки на Україну сили ППО ліквідували 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".
"Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у зведенні.
Таким чином через обстріли РФ є загиблі та поранені, а також руйнування цивільної інфраструктури. Тому ймовірність повторних атак залишається високою.
Удари українських бійців по ворогу
Зазначається, що упродовж доби авіація Сил оборони України завдала десять ударів по російських окупантах та чотири — по їхніх ЗРК.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.
Більше про контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ країна-терористка РФ посилює ядерний шантаж. Ситуацію ускладнює й майбутня передача країнами-союзниками Україні винищувачів F-16.
Також ми повідомляли, що українські сили продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Відтак село Роботине, що на Запоріжжі, вдалося звільнити групі з 31 вмотивованого бійця.
Додамо, що ЗСУ продовжують успішно наступати на двох напрямках на півдні країни. Також українські військові проводять наступ південніше міста Бахмут.