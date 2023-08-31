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У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу за добу

31 серпня 2023 07:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли про успішні удари ЗСУ по ворогу за добу
Український захисник обстрілює позиції ворога з гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 554 доба повномасштабного російського вторгнення на українські землі. За добу РФ атакувала Україну за допомогою БпЛА та ракет, а також здійснила понад 65 авіаційних ударів і понад 50 — з РСЗВ. Своєю чергою ЗСУ завдали близько 15 ударів по окупантах та їх техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що внаслідок російської атаки на Україну сили ППО ліквідували 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Українські захисники стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

"Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у зведенні.

Таким чином через обстріли РФ є загиблі та поранені, а також руйнування цивільної інфраструктури. Тому ймовірність повторних атак залишається високою.

Українські військові на танку на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Удари українських бійців по ворогу

Зазначається, що упродовж доби авіація Сил оборони України завдала десять ударів по російських окупантах та чотири — по їхніх ЗРК.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника", — додали в Генштабі.

Український захисник на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранкове зведення Генштабу станом на четвер, 31 серпня. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ країна-терористка РФ посилює ядерний шантаж. Ситуацію ускладнює й майбутня передача країнами-союзниками Україні винищувачів F-16. 

Також ми повідомляли, що українські сили продовжують просуватися вперед у ході контрнаступу. Відтак село Роботине, що на Запоріжжі, вдалося звільнити групі з 31 вмотивованого бійця.

Додамо, що ЗСУ продовжують успішно наступати на двох напрямках на півдні країни. Також українські військові проводять наступ південніше міста Бахмут.

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