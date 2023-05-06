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В Генштабе рассказали, что ВСУ нанесли 10 ударов по оккупантам и сбили 5 вражеских "шахедов"

6 мая 2023 06:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, что ВСУ нанесли 10 ударов по оккупантам и сбили 5 вражеских "шахедов"
Украинский защитник стреляет по враждебной цели. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедший день авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам скопления российских оккупантов и их военной техники. Кроме того, украинские бойцы уничтожили 10 вражеских беспилотников разных типов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Украинские защитники сбили 5 вражеских БпЛА типа Shahed-136/131, 2 БпЛА типа Zala, 1 "Орлан-10", 1 "Куб" и 1 БпЛА типа "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника", говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что подразделения украинских Сил обороны имеют все шансы нанести мощный удар по россиянам в районе Угледара. Это позволит разрезать группировку врага на две части и парализовать наземный коридор в Крым.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине всю возможную поддержку для подготовки контрнаступления. Но на этом этапе помощь США не кончается, эта поддержка будет постоянной.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, высшее киевское руководство рассматривает не только военный, а военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

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