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У Генштабі розповіли, скільки окупантів та їх озброєння знищили ЗСУ за добу

6 серпня 2023 06:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки окупантів та їх озброєння знищили ЗСУ за добу
"Гради" стріляють по ворогу на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 529 доба повномасштабної російської агресії проти України. За день авіація Сил оборони України завдала сім ударів по окупантах та їхній техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів", — йдеться в повідомленні.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український снайпер на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники під час бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські військові продовжують збільшувати плацдарм для атаки на півдні України. Наразі ситуація на лівобережній частині Херсонщини залишається напруженою для ворога.

Також ми писали, що одеські військові, які звільняють нашу країну на південному напрямку знищили російський "Муром-М". Завдяки цьому комплексу окупанти спостерігали за бійцями ЗСУ, після чого завдавали артилерійських ударів.

Додамо, що українські розвідники перебувають не лише у гарячих точках, але й часто виходять на завдання, перетинаючи лінію фронту. У такому випадку для виконання задачі захисники повинні взяти з собою відразу все необхідне. 

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