В Генштабе рассказали, сколько ракетных ударов нанесли оккупанты по Украине за минувшие сутки

Ракета взлетает. Фото: УНИАН

За прошедший день российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Разрушены и повреждены дома мирных жителей, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб предостерегает, что вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины остается высокой.

Напомним, сегодня ночью, 7 мая, местные жители слышали звуки взрывов во временно оккупированном Крыму. В частности, "хлопок" заметили возле Казачьей бухты, что в 15 км от центра оккупированного Севастополя.

Также мы писали, что 6 мая глава Днепропетровского областного совета проинформировал, какая ситуация в области. Оккупанты весь день обстреливали мирных жителей.

Добавим, что все чаще стала появляться информация о том, что у оккупантов стремительно снижается морально-психическое состояние. В одном из подразделений Нижегородской области командиры открыто называют своих солдат "пушечным мясом".