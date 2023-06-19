Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тарнавський розповів про величезні втрати ворога на Таврійському напрямку arrow

Тарнавський розповів про величезні втрати ворога на Таврійському напрямку

19 червня 2023 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Тарнавський розповів про величезні втрати ворога на Таврійському напрямку
Олександр Тарнавський. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна має успіхи на фронті, а саме на Таврійському напрямку. Вже можна помітити просування завдяки успішним штурмовим діям. 

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Які завдання виконано

За його словами, впродовж доби підрозділами ракетних військ та артилерії виконано 1 298 вогневих завдань. Протягом цієї доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад дві роти. 

Яку техніку знищили наші військові

Тарнавський додав, що ЗСУ знищили та пошкодили 47 одиниць військової техніки противника, а саме:

 

  • 3 танки,
  • 9 одиниць БМП,
  • 2 БпЛА "Орлан-10",
  • 2 БпЛА "Zala",
  • БпЛА "Supercam",
  • 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",
  • БМ-21 "Град",
  • 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
  • 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
  • зенітний ракетний комплекс "С-300",
  • зенітний ракетний комплекс "Бук",
  • РЕБ "Поле-21".

Крім того, наші воїни знищили 6 місць зберігання боєприпасів росіян. 

Скриншот допису

Ставка головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Ключовими на засіданні стали дві теми. 

Під час засідання доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, а також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Нагадаємо, українські Сили оборони продовжують вести наступальні дії на півдні України. При цьому ЗСУ досягли успіхів у наступі та не втратили жодної позиції в обороні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB