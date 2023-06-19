Тарнавський розповів про величезні втрати ворога на Таврійському напрямку

Олександр Тарнавський. Фото: АрміяInform

Україна має успіхи на фронті, а саме на Таврійському напрямку. Вже можна помітити просування завдяки успішним штурмовим діям.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Які завдання виконано

За його словами, впродовж доби підрозділами ракетних військ та артилерії виконано 1 298 вогневих завдань. Протягом цієї доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Яку техніку знищили наші військові

Тарнавський додав, що ЗСУ знищили та пошкодили 47 одиниць військової техніки противника, а саме:

3 танки,

9 одиниць БМП,

2 БпЛА "Орлан-10",

2 БпЛА "Zala",

БпЛА "Supercam",

4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",

БМ-21 "Град",

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",

2 гаубиці 2С19 "Мста-С",

зенітний ракетний комплекс "С-300",

зенітний ракетний комплекс "Бук",

РЕБ "Поле-21".

Крім того, наші воїни знищили 6 місць зберігання боєприпасів росіян.

Скриншот допису

Ставка головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 19 червня провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Ключовими на засіданні стали дві теми.

Під час засідання доповідали головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, а також керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Нагадаємо, українські Сили оборони продовжують вести наступальні дії на півдні України. При цьому ЗСУ досягли успіхів у наступі та не втратили жодної позиції в обороні.