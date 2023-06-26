В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки
За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла восемь ударов по российским оккупантам. Также ВСУ ликвидировали шесть разведывательных беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Успехи ВСУ на передовой
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важных цели противника", — говорится в сообщении.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
Напомним, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении, на котором ВСУ удалось продвинуться до километра за последние сутки.
Также мы сообщали, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.
Добавим, что Силы обороны Украины постоянно борются с российскими захватчиками и освобождают все больше украинских территорий. За последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.