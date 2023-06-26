В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки

Украинские защитники стреляют из гаубицы на передовой. Фото: Оперативное командование "Запад"

За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла восемь ударов по российским оккупантам. Также ВСУ ликвидировали шесть разведывательных беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Успехи ВСУ на передовой

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важных цели противника", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, на Бахмутском направлении, на котором ВСУ удалось продвинуться до километра за последние сутки.

Также мы сообщали, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.

Добавим, что Силы обороны Украины постоянно борются с российскими захватчиками и освобождают все больше украинских территорий. За последнюю неделю ВСУ уничтожили почти 5 тысяч оккупантов и более 600 единиц вражеской техники.