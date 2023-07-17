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В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки

17 июля 2023 06:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за минувшие сутки
Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупантам и их технике. В частности, один из ударов ВСУ пришелся по вражескому ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, 20 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции РЭБ оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе рассказали также и о российских обстрелах по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, оккупанты нанесли 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из РСЗО за минувшие сутки.

"В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт", — отметили в учреждении.

Также там добавили, что остается высокой вероятность вражеских ударов по Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Украинский защитник прицеливается по позициям врага. Фото: Генштаб ВСУ
Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с ходом работы снайперской группы Вооруженных сил Украины. Так, на кадрах видно, как украинские защитники успешно уничтожают врага на передовой.

Также мы сообщали, что Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночь. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".

Добавим, что на восточном фронте ситуация несколько обострилась. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки.

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