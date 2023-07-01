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В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли оккупанты по Украине за минувшие сутки

1 июля 2023 06:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесли оккупанты по Украине за минувшие сутки
Российские оккупанты стреляют из "Градов". Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, противник применил крылатую ракету "Искандер-К", ударив по Донбассу.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что в течение суток оккупанты также совершили более 50 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ, а также военных и гражданских объектах инфраструктуры в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

"В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области — 2 гражданских человека погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке на Херсонщине получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на всей территории Украины остается высокой вероятность ударов оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ
Украинские защитники стреляют из "Градов". Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
Украинский защитник стреляет из гаубицы на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что правоохранители показали первые кадры после ракетного удара РФ по Краматорску. Российская ракета попала в питание, полностью разрушила здание и повредила дома, которые были рядом, унеся жизни жителей города.

Также мы писали, что российские оккупанты 30 июня обстреляли школу в селе Сергеевка в Донецкой области. Армия РФ ударила по реактивным системам залпового огня.

Добавим, что российские оккупанты обстреляли жилой дом в Антоновке в Херсонской области. В результате пострадала семья с ребенком.

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