В Генштабе рассказали, сколько ударов нанес враг в течение суток: где было горячее всего

Российские оккупанты в Украине. Фото: РосСМИ

В течение суток, 20 апреля, российские оккупанты нанесли 50 ударов по позициям украинских защитников. Кроме того, враг атаковал Украину "шахедами".

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

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Как сообщили в Генштабе, в течение суток противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Сегодня ночью, для нанесения авиационных ударов, противник использовал 12 ударных БпЛА типа "Шахед-136", восемь из них уничтожили наши защитники", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На каком направлении горячее всего

Отмечается, что основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Напомним, российские оккупационные войска за сутки, 20 апреля, убили одного мирного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения.

Кроме того, за прошедшие сутки военные РФ продолжали обстреливать Харьковскую область. Под вражеским огнем оказались прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.