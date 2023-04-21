У Генштабі розповіли, скільки ударів завдав ворог протягом доби: де було найгарячіше

Російські окупанти в Україні. Фото: РосЗМІ

Впродовж доби, 20 квітня, російські окупанти завдали 50 ударів по позиціях українських захисників. Окрім того, ворог атакував Україну "шахедами".

Про це розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Скільки ударів завдали окупанти впродовж доби

Як повідомили у Генштабі, протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу "Шахед-136", вісім із них знищили наші захисники", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На який напрямках найгарячіше

Зазначається, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Нагадаємо, російські окупаційні війська за добу, 20 квітня, убили одного мирного мешканця Донецької області. Ще одна людина зазнала поранень.

Окрім того, протягом минулої доби військові РФ продовжували обстрілювати Харківську область. Під ворожим вогнем опинилися прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.