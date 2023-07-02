В Генштабе рассказали, сколько ударов ВСУ нанесли по оккупантам за минувшие сутки

Украинские защитники стреляют из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ

В течение дня авиация сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам. Кроме того, ВСУ два раза ударили по ЗРК и один — по пункту управления врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект", – говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Военно-морские силы ВСУ осматривают оружие. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на тренировках. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники стреляют из "Градов". Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус показал как ВСУ продвигаются на передовой, прорывая оборону российских оккупационных войск. По его словам, две роты российских военных покинули свои позиции.

Также мы писали, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого. Украинские снайперы продолжают успешно уничтожать оккупантов.

Добавим, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировалось в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".