В Генштабе рассказали, сколько точных ударов нанесли ВСУ по оккупантам

Украинские военные стреляют по врагу из "Градов". Фото: Генштаб ВСУ

За прошедший день авиация сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ поразили 3 ЗРК противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный в танке. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что количество уничтоженных российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что за ходом главных событий фронта 15 июня российско-украинской войны можно наблюдать на онлайн-картах. Так, в режиме реального времени можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Добавим, что 14 июня стало известно о новых успехах ВСУ на поле битвы. Украинские защитники продвинулись вперед по двум важным направлениям — Бахмутскому и Запорожскому.