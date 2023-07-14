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В Генштабе рассказали, сколько ВСУ уничтожили оккупантов и их техники за сутки

14 июля 2023 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, сколько ВСУ уничтожили оккупантов и их техники за сутки
Украинские защитники стреляют из гаубицы. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В сутки авиация сил обороны нанесла восемь ударов по оккупантам. Также ВСУ дважды ударили по ЗРК врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель врага", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники в танке на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что есть успехи украинских военных на восточных и южных направлениях. Однако российские войска не сдаются и безрезультатно пытаются вернуть утраченные позиции.

Также мы сообщали, что военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.

Добавим, что артиллеристы 3 ОШБр, возглавляемой экс-нардепом Андреем Белецким, успешно дают отпор российским оккупантам под Бахмутом. Они, в частности, уничтожают склады оккупантов с боеприпасами.

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