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В Генштабе рассказали об успехах ВСУ за сутки

3 августа 2023 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали об успехах ВСУ за сутки
Украинские военные обстреливают противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начались 526 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также три удара — по ЗРК противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что украинские бойцы уничтожили девять разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага", говорится в сообщении Генштаба.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
"Грады" стреляют по оккупантам на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский защитник на передовой целится во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что 110-я отдельная механизированная бригада продолжает активно уничтожать врагов. Защитники продемонстрировали эффектную работу РСЗО.

Также мы писали, что подразделения сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага. В настоящее время происходит успешное продвижение на Таврическом направлении.

Добавим, что Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Сил обороны Украины в рамках контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

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