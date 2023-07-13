В Генштабе отчитались о количестве нанесенных ударов ВСУ по оккупантам за сутки

Украинский защитник стреляет из гаубицы. Фото: ВСУ

В сутки авиация сил обороны нанесла шесть ударов по оккупантам, их вооружению и военной технике. Также ВСУ нанесли четыре удара по ЗРК противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный запускает разведывательный дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский военный в танке. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что силы обороны Украины продолжают успешно работать на всех участках фронта и удерживать российских захватчиков. В частности, в некоторых направлениях ВСУ сегодня наступали и имеют определенные продвижения.

Также мы сообщали, что украинские военнослужащие 53-й бригады имени Владимира Мономаха пресекли попытку прорыва российских войск в Донецкой области. В ходе этой операции было уничтожено девять БМП оккупационных сил.

Добавим, что в ВСУ предполагают сценарий, при котором россияне сами могут покинуть Бахмут. Это станет возможным посредством артиллерийских ударов.