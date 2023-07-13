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У Генштабі відзвітували про кількість завданих ударів ЗСУ по окупантах за добу

13 липня 2023 07:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі відзвітували про кількість завданих ударів ЗСУ по окупантах за добу
Український захисник стріляє з гаубиці. Фото: ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За добу авіація сил оборони завдала шість ударів по окупантах, їхньому озброєнню та військовій техніці. Також ЗСУ завдали чотири удари по ЗРК противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Українські військові на танку. Фото: Генштаб ЗСУ
Український військовий запускає розвідувального дрона. Фото: Генштаб ЗСУ
Український військовий у танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що сили оборони України продовжують успішно працювати на всіх ділянках фронту та стримувати російських загарбників. Зокрема, на деяких напрямках ЗСУ сьогодні наступали та мають певні просування.

Також ми повідомляли, що українські військовослужбовці 53-ої бригади імені Володимира Мономаха зупинили спробу прориву російських військ на Донеччині. Під час цієї операції було знищено дев’ять БМП окупаційних сил.

Додамо, що в ЗСУ припускають сценарій, за якого росіяни самі можуть покинути Бахмут. Це стане можливим за допомогою артилерійських ударів.

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