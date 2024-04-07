В Гуляйполе на Запорожье второй раз за день раздавались взрывы — есть пострадавшие

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Нацполиция

Российские войска в воскресенье, 7 апреля, второй раз обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара пострадала супружеская пара.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Обстрел Гуляйполя 7 апреля

"Россияне второй раз за день обстреляли "Градами" прифронтовое Гуляйполе, пострадали супруги", — говорится в сообщении.

Известно, что 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения, когда работали во дворе собственного дома.

"Враг коварно бьет по гражданской инфраструктуре", — подчеркнул председатель ОВА Иван Федоров.

Он призвал жителей прифронтовых общин воспользоваться возможностью эвакуации.

Скриншот поста ОВА

Напомним, всего за прошедшие сутки враг нанес 260 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.

Также мы писали, что 5 апреля в результате вражеского обстрела Запорожья пострадали люди, а также были повреждены ряд зданий.