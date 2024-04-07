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В Гуляйполе на Запорожье второй раз за день раздавались взрывы — есть пострадавшие

7 апреля 2024 18:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Гуляйполе на Запорожье второй раз за день раздавались взрывы — есть пострадавшие
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в воскресенье, 7 апреля, второй раз обстреляли Гуляйполе Запорожской области. В результате удара пострадала супружеская пара.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Россияне второй раз за день обстреляли "Градами" прифронтовое Гуляйполе, пострадали супруги", — говорится в сообщении.

Известно, что 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения, когда работали во дворе собственного дома.

"Враг коварно бьет по гражданской инфраструктуре", — подчеркнул председатель ОВА Иван Федоров.

Он призвал жителей прифронтовых общин воспользоваться возможностью эвакуации.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, всего за прошедшие сутки враг нанес 260 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.

Также мы писали, что 5 апреля в результате вражеского обстрела Запорожья пострадали люди, а также были повреждены ряд зданий.

Запорожская область
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине

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