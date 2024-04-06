В Запорізькій області протягом доби лунали вибухи — Федоров назвав кількість загиблих і поранених

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару російських загарбників загинуло чотири людини, 25 осіб зазнали поранень. Загалом впродовж минулої доби ворог завдав 260 ударів по вісьмох населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 6 квітня.

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Впродовж доби російські окупанти завдали 260 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ вдарили щонайменше п'ятьма ракетами по Запоріжжю;

По Роботиному завдали авіаційних ударів;

46 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку та Роботине;

199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Від місцевих мешканців надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Федоров також додав, що під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони області було знищено три ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня.

Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди, а також було пошкоджено низку будівель.