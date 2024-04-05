Обстріл Запоріжжя — в мережу потрапили кадри повторного удару
В мережу потрапили кадри повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Серед постраждалих — двоє українських журналістів.
Про це інформує "Суспільне мовлення".
Росія здійснила повторний удар по місту
Як повідомляється, на місці інциденту перебували журналісти "Суспільне Запоріжжя", які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими разом з іншими колегами, рятувальниками та правоохоронцями.
За даними Нацполіції, РФ здійснила повторний удар ще двома ракетами, за попереднім повідомленням — Х-59 "Ґедзь". Внаслідок удару було поранено журналістку "Укрінформу" Ольгу Звонарьову та кореспондентку телеканалу 1+1 Кіру Овес.
Ракетний удар по Запоріжжю — останні новини
Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня.
Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди, а також було пошкоджено низку будівель.
Внаслідок атаки кількість загиблих та постраждалих зросла: троє людей загинуло, ще 13 отримали поранення, четверо у тяжкому стані.
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