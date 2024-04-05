Обстріл Запоріжжя — в мережу потрапили кадри повторного удару

Момент другого ракетного удару. Фото: скриншот

В мережу потрапили кадри повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Серед постраждалих — двоє українських журналістів.

Про це інформує "Суспільне мовлення".

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Як повідомляється, на місці інциденту перебували журналісти "Суспільне Запоріжжя", які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими разом з іншими колегами, рятувальниками та правоохоронцями.

За даними Нацполіції, РФ здійснила повторний удар ще двома ракетами, за попереднім повідомленням — Х-59 "Ґедзь". Внаслідок удару було поранено журналістку "Укрінформу" Ольгу Звонарьову та кореспондентку телеканалу 1+1 Кіру Овес.

Ракетний удар по Запоріжжю — останні новини

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня.

Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди, а також було пошкоджено низку будівель.

Внаслідок атаки кількість загиблих та постраждалих зросла: троє людей загинуло, ще 13 отримали поранення, четверо у тяжкому стані.