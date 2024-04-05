Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Запоріжжя — в мережу потрапили кадри повторного удару arrow

Обстріл Запоріжжя — в мережу потрапили кадри повторного удару

5 квітня 2024 20:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Запоріжжя — в мережу потрапили кадри повторного удару
Момент другого ракетного удару. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережу потрапили кадри повторного удару по Запоріжжю, коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Серед постраждалих — двоє українських журналістів.

Про це інформує "Суспільне мовлення".

Читайте також:

Росія здійснила повторний удар по місту

Як повідомляється, на місці інциденту перебували журналісти "Суспільне Запоріжжя", які фільмували наслідки попереднього удару та спілкувались із пораненими разом з іншими колегами, рятувальниками та правоохоронцями. 

За даними Нацполіції, РФ здійснила повторний удар ще двома ракетами, за попереднім повідомленням — Х-59 "Ґедзь". Внаслідок удару було поранено журналістку "Укрінформу" Ольгу Звонарьову та кореспондентку телеканалу 1+1 Кіру Овес.

Ракетний удар по Запоріжжю — останні новини

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. 

Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди, а також було пошкоджено низку будівель.

Внаслідок атаки кількість загиблих та постраждалих зросла: троє людей загинуло, ще 13 отримали поранення, четверо у тяжкому стані.

журналісти
вибух
Запоріжжя
Україна
ракета
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК