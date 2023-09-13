В ГУР подтвердили повреждение кораблей в Севастополе, — СМИ

Пожар на судоремонтном заводе в Севастополе. Фото: t.me/razvozhaev

В ГУР подтвердили повреждение крупного российского десантного корабля и подводной лодки ВМС РФ в результате ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе. Подлежат ли они ремонту, пока неизвестно.

Об этом рассказал анонимный собеседник в Главном управлении разведки в комментарии LIGA.net.

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В ГУР отметили, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе точно был поражен большой десантный корабль и подлодка. Однако подлежат ли они ремонту, не знают даже сами россияне.

Что предшествовало

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

По версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Напомним, спутникам NASA удалось зафиксировать масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.