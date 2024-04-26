Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР подтвердили уничтожение вертолета Ка-32 в Москве arrow

В ГУР подтвердили уничтожение вертолета Ка-32 в Москве

26 апреля 2024 14:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР подтвердили уничтожение вертолета Ка-32 в Москве
Вертолет Ка-32. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 26 апреля на аэродроме ''Остафьево'' министерства обороны России в Москве был уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром, на котором это произошло, эксплуатируется российскими военными совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в пятницу, 26 апреля.

Читайте также:

Уничтожение вертолета Ка-32

В ночь на 26 апреля 2024 года ГУР уничтожило многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром, на котором это произошло, принадлежит министерству обороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", являющимся частью структуры ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности, для поддержки операций российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военные Главного управления разведки уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме ''Остафьево'' в Москве, принадлежащем минобороны РФ.

В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

война
разведка
Газпром
вертолет
Украина
ГУР
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри