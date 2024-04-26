В ГУР подтвердили уничтожение вертолета Ка-32 в Москве

Вертолет Ка-32. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 26 апреля на аэродроме ''Остафьево'' министерства обороны России в Москве был уничтожен многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром, на котором это произошло, эксплуатируется российскими военными совместно с предприятием "Газпромавиа", входящим в структуру ОАО "Газпром".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в пятницу, 26 апреля.

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Уничтожение вертолета Ка-32

В ночь на 26 апреля 2024 года ГУР уничтожило многоцелевой вражеский вертолет Ка-32. Аэродром, на котором это произошло, принадлежит министерству обороны РФ и эксплуатируется совместно с предприятием "Газпромавиа", являющимся частью структуры ОАО "Газпром".

"Уничтоженная единица авиационной техники использовалась государством-агрессором в интересах московского авиационного центра, в частности, для поддержки операций российской оккупационной армии", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военные Главного управления разведки уничтожили российский вертолет Ка-32. Это произошло на аэродроме ''Остафьево'' в Москве, принадлежащем минобороны РФ.

В начале апреля стало известно, что украинские бойцы уничтожили российский многофункциональный корабельный вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.