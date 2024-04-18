В ГУР показали, как уничтожили военный транспорт и склад боеприпасов оккупантов
Украинские разведчики продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Они показали, как обнаружили и нанесли удары по девяти единицам военного транспорта и полевому складу боеприпасов захватчиков.
Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в четверг, 18 апреля.
Профессиональные удары по врагу
Спецподразделение ГУР МО Украины "Кабул 9" за двое суток обнаружили и уничтожили девять единиц военного транспорта и полевой склад боеприпасов российских оккупантов на Запорожскому направлению.
"Горят "УАЗы" и "Камазы", пикап с турелью, бензовоз — украинская земля очищается от российского железа", — говорится в сообщении.
Напомним, начались 785 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За минувшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Оккупанты продолжают обстрелы, а украинские военные успешно бьют по врагу.
Также в результате ударов по аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму 17 апреля оккупанты потеряли системы С-400. Армия РФ использовала их в качестве противовоздушной обороны.
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