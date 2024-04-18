У ГУР показали, як знищили військовий транспорт і склад боєприпасів окупантів

Знищення військового транспорту окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські розвідники продовжують нищити російських окупантів на фронті. Вони показали, як виявили та завдали ударів по дев'яти одиницях військового транспорту та польовому складу боєприпасів загарбників.

Відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у четвер, 18 квітня.

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Професійні удари по ворогу

Спецпідрозділ ГУР МО України "Кабул 9" за дві доби виявили та знищили дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів російських окупантів на Запорізькому напрямку.

"Горять "УАЗи" і "Камази", пікап з туреллю, бензовоз — українська земля очищається від російського заліза", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 785 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу відбулося 87 бойових зіткнень. Окупанти продовжують обстріли, а українські військові — успішно б'ють по ворогу.

Також внаслідок ударів по аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Криму 17 квітня окупанти втратили системи С-400. Армія РФ використовувала їх як протиповітряну оборону.