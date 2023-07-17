В ГУР показали видео операции чеченских воинов против российских окупантов

Чеченские воины перехватили транспорт россиян. Фото: скриншот из видео ГУР

Чеченские защитники провели успешную военную операцию против россиян. Воинам удалось не только перехватить технику, но и уничтожить врагов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

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Еще в ноябре 2022 года Минобороны Ичкерии и Минобороны Украины заключили договор, легитимизирующий чеченских добровольцев в рядах ВСУ. еще до подписания документов за свободу и независимость Украины в бой вступили 5 чеченских батальонов.

За это время защитники из Ичкерии успели провести немало успешных операций против российских захватчиков. Результаты одного из них опубликовало Главное управление разведки Украины.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожена военная техника и личный состав россиян" , — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, на днях украинские аэроразведчики с ювелирной точностью уничтожили окупантов и их технику.

Также артиллеристы 26-й бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича точным выстрелом уничтожили российский "Град".