В ГУР показали видео операции чеченских воинов против российских окупантов
Чеченские защитники провели успешную военную операцию против россиян. Воинам удалось не только перехватить технику, но и уничтожить врагов.
Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.
Что известно про чеченских добровольцев в ЗСУ?
Еще в ноябре 2022 года Минобороны Ичкерии и Минобороны Украины заключили договор, легитимизирующий чеченских добровольцев в рядах ВСУ. еще до подписания документов за свободу и независимость Украины в бой вступили 5 чеченских батальонов.
За это время защитники из Ичкерии успели провести немало успешных операций против российских захватчиков. Результаты одного из них опубликовало Главное управление разведки Украины.
"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожена военная техника и личный состав россиян" , — говорится в сообщении ГУР.
Напомним, на днях украинские аэроразведчики с ювелирной точностью уничтожили окупантов и их технику.
Также артиллеристы 26-й бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича точным выстрелом уничтожили российский "Град".