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Артилеристи влучним пострілом знищили російський "Град": видовищне відео

9 червня 2023 22:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Артилеристи влучним пострілом знищили російський "Град": видовищне відео
Знищення російського "Граду". Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Збройні сили України продовжують блискуче нищити техніку та особовий склад окупантів. Цього разу українські артилеристи "відмінусували" у росіян РСЗО "Град".

Відповідне відео у мережі опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський

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Триває 471 перша доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші захисники не втомлюються нищити окупантів та їх техніку. Так, у мережі з'явилося відео, як 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує російський "Град". 

"Сили оборони працюють. Ворог продовжує втрачати техніку. Слава героям України", — підписав відео Сирський. 

Що відомо про РСЗВ "Град"

РСЗВ "Град" — радянська та російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм. Призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань у різних умовах бойової обстановки.

Характеристики:

  • Калібр: 122 мм
  • Кількість напрямних: 40 (для машини 9К51)
  • Дальність пострілу: 20,4 км (для снаряда 9М22У)
  • Вага снаряда 9М22У: 66 кг
  • Вага вибухівки в бойовій частині снаряда 9М22У: 6,4 кг

Нагадаємо, за попередню добу, 8 червня, ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів. 

Окрім того, воїни ССО показали, як на південному напрямку знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Також ми писали, що у Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. В окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.

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