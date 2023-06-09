Артилеристи влучним пострілом знищили російський "Град": видовищне відео

Знищення російського "Граду". Фото: скріншот з відео

Збройні сили України продовжують блискуче нищити техніку та особовий склад окупантів. Цього разу українські артилеристи "відмінусували" у росіян РСЗО "Град".

Відповідне відео у мережі опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Триває 471 перша доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Наші захисники не втомлюються нищити окупантів та їх техніку. Так, у мережі з'явилося відео, як 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує російський "Град".

"Сили оборони працюють. Ворог продовжує втрачати техніку. Слава героям України", — підписав відео Сирський.

Що відомо про РСЗВ "Град"

РСЗВ "Град" — радянська та російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм. Призначена для ураження відкритої та прихованої живої сили, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження, артилерійських та мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань у різних умовах бойової обстановки.

Характеристики:

Калібр: 122 мм

Кількість напрямних: 40 (для машини 9К51)

Дальність пострілу: 20,4 км (для снаряда 9М22У)

Вага снаряда 9М22У: 66 кг

Вага вибухівки в бойовій частині снаряда 9М22У: 6,4 кг

Нагадаємо, за попередню добу, 8 червня, ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів.

Окрім того, воїни ССО показали, як на південному напрямку знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Також ми писали, що у Донецьку на тренувальній базі завдяки точному удару українських військ було ліквідовано 56 кадировців. В окупованому українському місті чеченські бойовики знімали фейкові відео про свою участь у бойових діях і грабували місцеве населення.